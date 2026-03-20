Подорожчання продуктів у Києві останніми тижнями відчули багато родин, тому розповідаємо про це більш детально.

Подорожчання продуктів у Києві стало очевидним вже у перших числах березня, повідомляє Politeka.

Про подорожчання продуктів у Києві проінформували на офіційному сайті Мінфіну.

Наприклад, скумбрія свіжеморожена у Megamarket коштує в березні 295 гривень за кілограм, у Novus – 294 гривні, а в Auchan – 279,90 гривні.

Середня ціна в лютому становила 274,64 гривні, що свідчить про поступове зростання вартості риби, яка є популярним джерелом білка для багатьох містян.

Овочі також потрапили під вплив зростання цін. Капуста молода у Megamarket в березні коштує 45 гривень за кілограм, тоді як середня ціна по магазинах у лютому становила лише 33 гривні.

Це означає, що за місяць вартість молодої капусти зросла майже на третину, і для домогосподарств така зміна помітно б’є по бюджету.

М’ясні продукти у Києві ще більше подорожчали. Яловичина гуляш у Megamarket коштуває 490 гривень за кілограм, у Novus – 399 гривень, у Metro – 323,89 гривні.

Середня ціна у лютому складала 389,36 гривні. Такий широкий розкид у вартості пояснюється різницею у постачальниках та якістю м’яса.

Причини підвищення цінників комплексні. Війна та бойові дії зменшили поголів’я худоби та птиці, що безпосередньо впливає на ціни на м’ясо та яйця.

Логістика стала дорожчою через зростання вартості транспорту та підвищення ризиків доставки. Перебої з електропостачанням змушують виробників використовувати дорогі генератори.

Також економічні фактори, такі як інфляція та коливання курсу долара, впливають на вартість імпортних складових.

