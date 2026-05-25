Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одессе анонсировало филиал «Инфоксводоканал», обнародовав проект новых расценок на водоснабжение и водоотвод, передает Politeka.

Документ был представлен 18 мая. Наибольшие изменения могут затронуть бытовые потребители, для которых предусмотрена существенная корректировка стоимости услуг.

Согласно обнародованным расчетам, подача воды для населения может вырасти с 17,916 грн. до 50,964 грн. за кубометр с НДС. Стоимость отвода стоков предлагают увеличить с 17,244 грн. до 42,696 грн.

Информацию о возможных изменениях разместил Инфоксводоканал на своем официальном ресурсе.

Для других категорий клиентов просмотр будет менее ощутимым. В зависимости от вида услуг показатели могут возрасти в пределах от 38 до 48%.

В компании объясняют необходимость корректировки тем, что действующие цены остаются неизменными с 2022 года. За это время значительно увеличились затраты на электроэнергию, горючее, реагенты, оплату труда и налоговые платежи. Также учтены аварийно-восстановительные работы после обстрелов и ликвидация последствий непогоды осенью прошлого года.

По данным предприятия, нынешний уровень поступлений покрывает только часть фактических расходов. Из-за этого усложняется проведение ремонтов, а также усугубляется проблема нехватки кадров.

Дополнительно компания принимает предложения и замечания по 29 мая 2026 года. Послать обращение можно по почте или по электронным каналам связи.

После завершения общественного обсуждения материалы передадут НКРЭКУ для дальнейшего рассмотрения. Регулятор будет принимать решение на открытом заседании.

В случае согласования новых ставок, они вступят в силу после официального обнародования соответствующего документа.

Именно от выводов регулятора будет зависеть, в каком формате произойдет повышение тарифов на коммунальные услуги в Одессе, и когда изменения начнут действовать для потребителей.

