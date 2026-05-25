Гуманитарная помощь для пенсионеров и других социально уязвимых категорий населения продолжает оказываться в Днепропетровской области, сообщает Politeka.net.

В регионе стартует новый масштабный проект поддержки под названием Консорциум LINK. В его рамках предусмотрено оказание помощи гражданам, которые относятся к определенным категориям уязвимости и нуждаются в дополнительной социальной защите.

В то же время организаторы отмечают, что для населенных пунктов, расположенных в зоне до 20 километров от линии боевых действий, действуют отдельные условия участия или упрощенные критерии доступа к помощи.

К участию в гуманитарной помощи в Днепропетровской области могут приобщаться лица, отвечающие хотя бы одному из определенных критериев.

Среди них — пенсионеры от 60 лет, люди с инвалидностью, многодетные семьи, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, одинокие родители или официальные опекуны. Также в перечень включены внутренне перемещенные лица, а также домохозяйства, жилье которых получило повреждения в результате боевых действий или обстрелов.

Отдельное внимание в рамках программы уделено территориям Днепропетровщины, наиболее пострадавшим от последствий войны. Речь идет, в частности, о Никопольском, Синельниковском и Криворожском районах, где потребность в гуманитарной поддержке остается повышенной.

Программа предусматривает несколько направлений помощи. В частности, предоставляются наборы базовых вещей первой необходимости, гигиенические комплекты, включая специализированные наборы для маломобильных лиц, а также продуктовые наборы, направленные на обеспечение минимальных потребностей домохозяйств.

Отдельным компонентом является финансовая поддержка. Она включает денежные выплаты для пострадавших от обстрелов, а также многоцелевую поддержку жителям прифронтовых общин, которые могут самостоятельно определять приоритетные расходы в зависимости от собственных потребностей.

Кроме того, в рамках инициативы действует направление социального сопровождения и защиты. Он предусматривает содействие людям и семьям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, а также перенаправление в государственные и партнерские структуры для получения дополнительной поддержки и услуг.

Источник: Angels of Salvation.

