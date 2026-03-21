Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области соответствует реальным экономическим показателям отрасли.

С начала 2026 г. произошло повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области, сообщает Politeka.

Изменения коснулись централизованного водоснабжения и канализации местных общин. Основные причины корректировки — рост минимальной зарплаты, прожиточного минимума и стоимости электроэнергии, что отразилось на расходах предприятий.

Теперь кубометр воды стоит 38,87 грн., что на 7,2% превышает предыдущую ставку. Стоимость отвода стоков выросла до 47,62 грн за кубометр, на 17,4% больше, чем раньше.

В Водоканале объясняют, что старые тарифы покрывали лишь около 91% реальных затрат. Дополнительные средства будут направлены на оплату труда, энергоресурсы и социальные начисления. План на 2026 год предусматривает подачу более 478 тысяч кубометров воды и прием около 255 тысяч кубометров стоков.

Эксперты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области отвечает реальным экономическим показателям отрасли. Жителям советуют передавать данные счетчиков, экономно пользоваться водой и планировать заранее ежемесячные расходы.

Власти призывают внимательно проверять официальные сообщения и оплачивать счета в срок. Для социально уязвимых категорий действуют льготы и государственная помощь, которая частично компенсирует дополнительную нагрузку.

Рациональное потребление воды помогает поддерживать стабильность сетей и снизить риск аварий. Последующие изменения тарифов будут приниматься с учетом экономической ситуации и фактических показателей работы предприятий, поэтому жителям советуют регулярно следить за обновлениями и корректировать бюджет.

