Повышение тарифов на коммунальные услуги в Хмельницкой области стало актуальным после решения исполкома Волочиского городского совета, 25 мая утвердившего обновленные расценки на вывоз бытовых отходов, сообщает Politeka.

Новая стоимость начнет действовать с 1 июня и, прежде всего, затрагивает бытовых потребителей общины. Именно для населения зафиксирован наибольший рост платежей.

В многоквартирном секторе сумма будет составлять 48 грн. на одного человека ежемесячно вместо предыдущих 31 грн. Для частных домохозяйств установлено 51 грн, тогда как раньше было 31 грн. Таким образом, разница для жителей колеблется от 17–20 грн.

Среди других категорий потребителей изменения выглядят по-разному. Для бюджетных учреждений тариф уменьшен до 276,46 грн. за кубометр против предыдущих 331,48 грн. Для предприятий и организаций показатель почти не претерпел изменений и составляет 332 грн за кубометр.

Вопрос пересмотра стоимости услуги напрямую связан с обновленными расчетами расходов на содержание системы сбора и транспортировки отходов в общине. В итоге основная финансовая нагрузка приходится именно на жителей.

Дальнейшие изменения в сфере услуг будут зависимыми от экономических факторов, влияющих на повышение тарифов на коммунальные услуги в Хмельницкой области.

Кроме того, в Хмельницкой области подорожал проезд.

Стоимость билетов на автобусы между городами выросла на 20-30%, а в отдельных направлениях этот показатель превысил 50%.

Наиболее ощутимо цены изменились на длительных маршрутах, что связано с топливом и затратами на амортизацию транспорта на загруженных трассах.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Хмельницком: как изменились цены для жителей