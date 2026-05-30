Повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области связано, прежде всего, с увеличением себестоимости обслуживания.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области коснется жителей Тростянца, где с 1 июня 2026 возрастет стоимость услуги по управлению бытовыми отходами, передает Politeka.

Соответствующее решение принял исполнительный комитет Тростянецкого городского совета на заседании 26 мая. Услуги на территории общества предоставляет предприятие «Экосервис», которое объясняет необходимость пересмотра цен увеличением затрат на обслуживание.

В компании отметили, что действующие расчеты были утверждены еще в 2025 году и больше не соответствуют реальным экономическим показателям. Среди основных причин называют подорожание горючего, рост минимальной зарплаты, прожиточный минимум и стоимость других ресурсов.

В частности, при формировании предварительного тарифа дизельное топливо учитывалось по цене 43,35 гривны за литр. По состоянию на май 2026 года его стоимость уже достигла 70,85 гривны, что на 63% больше.

Для жителей многоквартирных домов в Тростянце плата вырастет с 53,66 грн до 64,50 грн на одного человека. Для частного сектора сумма изменится с 55,77 грн до 67,03 грн. В обоих случаях повышение составляет не более 20%.

В то же время в Ахтырке ситуация пока остается стабильной. Исполнителем услуг по вывозу мусора там определили ООО «Теплоэнерго» Ахтырского городского совета, которое будет работать в течение следующих пяти лет.

Для жителей Ахтырки действующие расценки пока не просматривались. Жители многоэтажек платят 58,81 гривны на человека, а жители частного сектора – 49,68 гривны.

В местных общинах отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области связано, прежде всего, с увеличением себестоимости обслуживания и потребностью поддерживать стабильную работу коммунальных предприятий.

Городские власти призывают жителей следить за официальными сообщениями о дальнейших изменениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства и своевременно проверять обновленные платежки.

Источник: okhtyrka

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумах: для кого доступна эта программа.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумах: кто может принять участие в этой программе.

Как сообщала Politeka, Новый график движения поездов в Сумской области: как "Укрзалізниця" изменила маршруты.