Пассажиров предупредили о важных изменениях и новом графике движения поездов в Сумской области.

В конце мая и начале лета будут действовать временные изменения и новый график движения поездов в Сумской области, сообщает издание Politeka.net.

В «Укрзализныце» объясняют, что корректировка графиков связана с проведением технических и ремонтных работ на отдельных участках железнодорожной инфраструктуры. Такие меры необходимы для обеспечения безопасного и стабильного движения поездов, а также для обновления отдельных элементов путевого хозяйства.

В этой связи пассажиров предупредили о новом графике движения поездов в Сумской области. Железнодорожники призывают граждан заранее проверять актуальное расписание перед поездками во избежание неудобств при планировании маршрутов и учесть возможные изменения времени отправления или прибытия экспрессов.

В компании отмечают, что изменения носят временный характер и связаны с необходимостью проведения технического обслуживания инфраструктуры. Пассажирам рекомендуют внимательно следить за обновлением и регулярно проверять актуальное расписание движения пригородных поездов на официальных ресурсах Укрзализныци перед планированием путешествий.

В частности, с 26 мая ежедневно кроме понедельника на маршруты будут выходить несколько пригородных экспрессов. Речь идет о рейсе №6541/6542 сообщением Ромодан – Ромны – Ромодан, экспресс №6543 Ромодан – Ромны, а также рейс №6931 Ромны – Бахмач.

В то же время в «Укрзализныце» предупреждают, что по техническим причинам в определенные даты часть рейсов временно будет выведена из графика. Такие ограничения будут действовать 4 и 18 июня, 2, 16 и 30 июля, 13 и 27 августа, 10 и 24 сентября, 8 и 22 октября, а также 5 и 19 ноября и 3 декабря.

В эти дни временно не будут курсировать пригородные экспрессы №6541/6542, №6543 и №6931.

Источник: Укрзализныця.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Сумской области: как просмотрена стоимость.

Также Politeka сообщала, Новая система оплаты проезда в Сумах: какие именно изменения произошли.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области: кто может получить сертификаты в поддержку.