Ограничения на карточные переводы с 1 июня в Николаевской области вводятся в рамках масштабного обновления правил рынка платежных услуг, сообщает Politeka.

Ограничения на карточные переводы с 1 июня в Николаевской области предусмотрены новой редакцией Меморандума по обеспечению прозрачности функционирования рынка платежных услуг.

Как отметили в пресс-службе Независимой ассоциации банков Украины, первый документ, регулировавший лимиты на такие финансовые операции, был подписан 10 декабря 2024 года.

Запланированные ограничения на карточные переводы с 1 июня в Николаевской области непосредственно затронут вновь предпринимателей и новые юридические лица.

Также под действие обновленных лимитов попадут так называемые спящие или неактивные компании и предприниматели, обладающие четкими признаками рисковой деятельности.

Первые серьезные изменения начнутся через три месяца с момента официального подписания обновленного меморандума, то есть с августа 2026 года.

С этого времени для ФЛП 1 группы месячный лимит составит 600 тысяч гривен. Для предпринимателей, работающих на 2 и 3 группах, максимальная сумма сделок будет установлена ​​на уровне 3 млн грн.

Следующий этап строгого контроля придет через 6 месяцев после принятия документа, а именно с ноября 2026 года.

Для ФЛП 1 группы рамки сузятся до 400 тыс. грн в месяц. В то же время, для налогоплательщиков 2 и 3 групп лимиты существенно упадут и составят 1 млн грн.

Подобные строгие правила подготовили и для компаний. Для новых и неактивных юридических лиц максимальные объемы переводов в месяц с августа 2026 ограничат суммой 5 млн грн.

С ноября 2026 г. этот показатель для юридических лиц уменьшится до 2 млн грн в месяц. Даже в таких условиях у бизнеса будет легальная возможность корректировать установленные банками рамки.

