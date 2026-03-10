Українцям показали оновлені графіки відключень світла на 11 березня у Полтавській області.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 11 березня будуть тривати через профілактичні роботи, проте обмеження торкнуться лише деяких населених пунктів, пише Politeka.net.

Про це попередили кілька територіальних громад, посилаючись на дані «Полтаваобленерго».

Українцям показали оновлені графіки відключень електроенергії на 11 березня у Полтавській області, щоб вони могли завчасно спланувати свої справи та врахувати можливі тимчасові перебої у постачанні світла.

З 8 до 18 години через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР, електрику вимикатимуть в селі Забрідки. Вимикатимуть електрику за такими адресами:

Берегова (б. 1),

Весела (б. 1, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 15),

пров.Ласкавий (б. 2),

пров.Лісний (б. 3),

Молодіжна (б. 2, 2-Б, 4, 4б, 6, 19),

Овксентія Бужинського (б. 1, 2А, 3, 9, 11, 13, 15),

Перемоги (б. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 27),

Польова (б. 7, 9, 11, 13, 15),

пров.Рибальський (б. 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 15, 17),

пров.Тихий (б. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13).

З 8 до 17 години електрики не буде через приєднання до електричних мереж системи розподілу. Такі обмеження охоплять наступні населені пункти:

с.Зачепилівка вулиці:

Веселкова (б. 1, 2, 4, 7, 9, 9/1, 11, 13),

Зарічанська (б. 1),

Івана Котляревського (б. 1, 2, 6, 8, 18),

Миру (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18),

Молодіжна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18/2, 19, 21, 22а, 23, 24, 25, 26),

Річкова (б. 1, 3),

пров.Річковий (б. 3, 4, 6, 7, 9, 13),

Сонячна (б. 1, 3, 7, 9, 11, 13)

с.Лелюхівка вулиці:

Братів Зубашичів (б. 28, 32),

Заводська (б. 1, 2),

Степова (б. 1)

с.Малий Кобелячок вулиці:

Гордія Скубія (б. 2, 3, 4, 4 а, 7, 8, 9, 11, 12а, 16, 40),

Квітнева (б. 6, 10, 12, 12а, 13, 14, 15, 19, 21, 21а, 23, 27, 31, 81),

пров.Набережний (б. 5, 8А, 9, 10, 11, 12),

Незалежності (б. 5, 6, 7, 12, 15, 17А, 39, 41, 44),

Садова (б. 1, 1а, 2, 5, 6),

Шевченка (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 35).

