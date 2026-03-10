Мешканці Запоріжжя мають можливість ознайомитися з детальним прогнозом погоди з 11 по 20 березня, тож розповідаємо про це більше.

Прогноз погоди з 11 по 20 березня в Запоріжжі допоможе планувати щоденні справи, прогулянки та активності на свіжому повітрі, повідомляє Politeka.

Прогноз погоди з 11 по 20 березня в Запоріжжі надали на сайті sinoptik.ua.

11 березня почнеться з прохолодної ночі +6°, температура ранку +4°, вдень стовпчик термометра підніметься до +15°, ввечері знизиться до +8°.

Вітер слабкий, до 1,9 м/с, вологість змінюватиметься від 35% до 83%. Увесь день небо буде ясним, опадів не передбачається.

12 березня синоптики прогнозують стабільно сонячну погоду, нічна температура +4°, денна +15°, вітер 0,8–2,2 м/с.

13 березня також ясна погода, температура вночі +6°, вдень +15°, вітер до 3,4 м/с. Опадів не очікується, вологість 32–73%.

14 березня прохолодніше вночі +5°, вдень до +12°, ясна погода зберігається протягом усього дня, вітер 2,6–4,3 м/с. 15 березня ясна та суха погода, ніч +4°, день +12°.

16 березня прогноз передбачає ясне небо вранці, але вдень воно затягнеться хмарами, температура коливатиметься від +4° до +11°.

17 березня буде більш хмарно, температура +4…+9°, вранці можливий дрібний дощ, який повинен завершитися до вечора.

18 березня збережеться хмарність протягом дня, температура від +4° до +11°, вітер 3,5–4,9 м/с, ймовірність опадів низька.

19 та 20 березня очікується переважно похмура атмосфера на вулиці з рідкими сонячними проясненнями. Нічна температура +4–5°, денна +10°.

Загалом, прогноз з 11 по 20 березня в Запоріжжі демонструє переважно суху погоду на початку періоду та часткову хмарність у другій половині, з незначними локальними опадами.

