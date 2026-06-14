Дефицит продуктов в Кировоградской области все больше влияет на овощной сектор, поскольку торговые сети вынуждены оперативно пересматривать условия закупок для пополнения запасов.

Дефицит продуктов в Кировоградской области усилился из-за стремительного сокращения запасов моркови, что привело к резкому повышению отпускных цен для торговых сетей и оптовых покупателей, сообщает Politeka.

Только за последнюю неделю украинские производители подняли расценки на корнеплод примерно на 22%.

Аналитики аграрного рынка сообщают, что остатки прошлогоднего урожая в хранилищах почти исчерпаны. В то же время, спрос со стороны супермаркетов и дистрибьюторов остается стабильно высоким, что создает дополнительное давление на рынок.

Пока фермерские хозяйства готовы отгружать качественную морковь по цене от 9 до 16 гривен за килограмм. Участники отрасли отмечают, что активность в сегменте заметно возросла именно из-за сезонного сокращения предложения и нехватки товара надлежащего качества.

На этом фоне Дефицит продуктов в Кировоградской области все больше влияет на овощной сектор, поскольку торговые сети вынуждены оперативно пересматривать условия закупок для пополнения запасов.

Специалисты отмечают, что нынешняя ситуация частично повторяет тенденции предыдущего сезона. В то же время текущая стоимость моркови пока остается ниже, чем в прошлом году, когда цены на качественную продукцию превышали нынешние показатели более чем в три раза.

Эксперты объясняют нынешнюю динамику сезонным истощением запасов, удорожанием логистики и повышенным спросом накануне нового урожая. По их прогнозам стабилизация рынка возможна только после массового поступления ранней продукции от украинских производителей.

Аналитики также не исключают дальнейшего роста стоимости овощной группы, если тенденция сохранится до начала активного сезона сбора нового урожая.

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