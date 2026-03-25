Работа для пенсионеров в Одесской области представлена ​​разными вакансиями, которые работодатели размещают на популярных сайтах поиска работы, в том числе на платформе Work.ua, сообщает Politeka.

Среди предложений есть как физическая занятость, так и варианты в сфере логистики или продаж.

Уровень заработка зависит от обязанностей, опыта кандидата и рабочего графика. Одной из доступных позиций является грузчик в сети супермаркетов Сильпо.

Работник должен разгружать продукцию, помогать перемещать ее в торговый зал и поддерживать порядок на складе. Работодатель ищет выносливых и ответственных людей, способных работать в команде.

Компания предлагает официальное трудоустройство, стабильную оплату, поддержку при адаптации и возможность профессионального развития.

Еще одна работа для пенсионеров в Одесской области – водитель-экспедитор. Согласно объявлению, кандидат должен иметь водительские категории B и C. Основной задачей станет доставка продуктов питания по Одессе и области. График предусматривает пятидневную рабочую неделю, а зарплата может составлять от 35 до 40 тысяч гривен.

Среди наиболее оплачиваемых вариантов должность менеджера по продаже новостроек в компании «Юриспрудент, АН». Работодатель предлагает доход от 60 до 160 тысяч гривен в зависимости от результатов работы.

В обязанности такого специалиста входит консультирование клиентов по объектам недвижимости, помощь с выбором условий купли или продажи, организация показов жилья и сопровождение сделок.

Также предусмотрено сотрудничество с юристами компании по обеспечению юридического сопровождения и формирования собственной клиентской базы. Подобные предложения позволяют людям постарше оставаться активными на рынке труда и получать дополнительный доход.

Последние новости Украины:

