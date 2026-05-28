Дефицит продуктов в Николаевской области может усугубиться из-за значительных потерь урожая абрикосов и персиков, пострадавших от весенних погодных аномалий, сообщает Politeka.

По предварительным оценкам отраслевых экспертов сбор абрикосов в этом году сократится на 40–60% по сравнению со средними показателями. Для персиковых садов прогноз также неутешителен – ожидаемое падение составляет от 30% до 50%.

Главной причиной стали февральские и весенние похолодания. Наибольший удар получили центральные и южные регионы, где деревья традиционно начинают цвести раньше других.

Аналитики предупреждают, что внутренний рынок может столкнуться с нехваткой отдельных фруктов. Импорт может частично компенсировать потери, однако полностью перекрыть спрос будет сложно.

По словам специалистов, Дефицит продуктов в Николаевской области может ощущаться прежде всего в сегменте косточковых культур, если объемы сбора окажутся ниже нынешних прогнозов.

Для покрытия недостатка Украина традиционно привлекает поставки из Турции, Греции, Испании и Молдовы. Однако ограниченное предложение на рынке способно повлиять на стоимость продукции.

Эксперты предполагают, что при умеренном сокращении урожайности цены могут вырасти на 20–30%. При реализации худшего сценария подорожание достигнет 50–80%.

Особенно уязвимыми остаются абрикосовые деревья. Во время цветения даже незначительное снижение температуры может повредить цветки и существенно снизить будущий сбор.

Специалисты отмечают, что решающее значение имеет продолжительность заморозков. Кратковременный холод еще оставляет шансы на частичное сохранение урожая, тогда как несколько суток низких температур способны свести на нет все усилия садоводов.

Источник: agronews

