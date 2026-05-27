Новое подорожание проезда в Днепропетровской области может вступить в силу уже с начала июня, и эти изменения будут касаться трамвайных маршрутов в Каменском, передает издание Politeka.

Соответствующий проект решение было подготовлено в городской администрации. Причиной пересмотра тарифа называют необходимость поддержания стабильной деятельности коммунального предприятия "Транспорт" и обеспечения надлежащего уровня безопасности перевозок.

В пояснительных материалах отмечено, что на формирование новой цены повлияли сразу несколько факторов. Среди них рост стоимости электроэнергии, увеличение расходов на комплектующие, материалы и повышение минимальной заработной платы.

Согласно документу, билет в трамвае может возрасти с 8 до 10 гривен. Рассмотрение инициативы запланировано на заседании исполнительного комитета в мае.

Если предложение будет поддержано, обновленный тариф начнет действовать с 1 июня 2026 года. В таком случае, подорожание проезда в Днепропетровской области непосредственно почувствует большинство пользователей электротранспорта Каменского.

Ранее в регионе уже пересматривали расценки по частным автобусным направлениям. После этого вопрос корректировки тарифов начали прорабатывать и для коммунального сегмента.

Представители отрасли обращают внимание, что финансовая нагрузка на перевозчиков остается значительной. На затраты влияют более дорогие ресурсы, техническое обслуживание подвижного состава и общая экономическая ситуация, которая продолжает оказывать давление на сферу общественных перевозок.

Дополнительно повышение стоимости проезда уже зафиксировано и в областном центре, где новые цены действуют на автобусных направлениях. Для пассажиров это означает увеличение расходов примерно на три гривны за поездку, независимо от маршрута.

