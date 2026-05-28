Графики отключения света в Черкасской области на 29 мая вводятся из-за плановых и ремонтных работ. Подчеркнем, что подобные работы являются частью системного обслуживания инфраструктуры, направленного на повышение надежности электроснабжения и обеспечение стабильности для потребителей в долгосрочной перспективе.

"Черкассыоблэнерго" предупредили об отключении электроэнергии в нескольких населенных пунктах. С 8 до 17 часов не будет электричества в селе Скорыкивка, однако ограничения вводятся только по отдельным адресам:

Скорыка — 0/закр, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11/дача, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22/дача

Перемогы — 22

Соборна — 52, 56, 60, 62, 63, 65а, 67, 68, 69, 70, 73, 75, 77, 79

С 8 до 17 часов не будет света в селе Нова Дмытривка. Такие длительные обесточивания ждут находящихся на улицах жителей домов:

Г. Мизина — 20, 24, 28, 33, 36, 53, 55, 63, 65

Нова — 36, 48, 50, 54

Свитанкова — 51, 53, 56, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80/дача, 82, 86, 88, 90.

С 8 до 17 часов исчезнет электричество в городе Золотоноша из-за профилактических ремонтных работ в электросетях. Обесточивание касается только таких улиц:

И. Богуна — 3, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19/а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35/а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41/а, 42, 42/а, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51

Чыкаленка — 3, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35/а, 36, 38, 40, 42, 44

К. Билокур — 3, 3/а, 4, 5, 5/а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26

Переяславська — 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16

З. Тулуб — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23

Героив Мариуполя — 43, 45, 47, 49, 57, 59, 60, 61

В. Кікабідзе — 6, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

А. Пашкевыч — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16/а, 17, 18, 20

М. Лысенка — 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

пров. В. Велыкого — 2/а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10/а, 11, 12, 13, 15, 16

Богуна — 12, 39, 49.

