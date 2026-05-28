Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черновцах активно обсуждается из-за существенной разницы между действующими и предложенными показателями.

В Черновцах может быть пересмотрена стоимость услуг водоканала, а повышение тарифов на коммунальные услуги уже вынесено на рассмотрение исполнительного комитета, передает издание Politeka.

Проект соответствующего решения был зарегистрирован 26 мая 2026 года. Документ предусматривает обновление расценок на централизованную поставку воды и прием стоков для потребителей города.

Согласно обнародованным расчетам, плата за один кубометр водоснабжения может возрасти до 34,92 гривны. В настоящее время этот показатель составляет 17,9 гривны.

Также предлагается изменить цену на водоотвод. В случае утверждения нового решения, жители будут платить 18,05 гривны за кубометр вместо действующих 9,9 гривны.

После внесения изменений общая сумма за обе услуги составит 63,5 гривны за кубометр. Для сравнения, нынешний совокупный тариф находится на уровне 27,9 грн.

В городском совете пока не сообщали об окончательном утверждении документа. В то же время повышение тарифов на коммунальные услуги в Черновцах активно обсуждается из-за существенной разницы между действующими и предложенными показателями.

Если проект поддержат, обновленные расценки могут вступить в силу с 1 июня 2026 года.

Горожанам советуют следить за официальными сообщениями, где будет обнародовано окончательное решение о новых начислениях.

Кроме того, в Черновцах подорожал проезд.

Дневной проездной в городе начал действовать осенью 2023 года. Уже в первый месяц после запуска пассажиры приобрели его почти две тысячи раз. Средний показатель продаж тогда составлял около 150 билетов в день.

В момент введения стоимость абонемента составляла 50 гривен. В марте 2025 года цена пересмотрена до 70 гривен, а после новой корректировки тарифов она вырастет до 90 гривен.

Источник: promincv

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Ограничение движения транспорта в Черновцах: на каких улицах будет усложнен проезд

Также Politeka сообщала, Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области: с января действуют новые цены.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Черниговской области: список вакансий, где готовы платить от 17 тысяч.