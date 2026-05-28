Новый график движения транспорта в Днепре действует на период проведения масштабных работ на городских дорогах, сообщает Politeka.

Коррективы в работу пассажирского областного центра внесли в начале первого этапа ремонта пути на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Черных Запорожцев.

Как проинформировали на официальном сайте городского совета, работы будут продолжаться на улице Князя Владимира Великого.

Там коммунальщики латают сеть дождевой канализации, из-за чего проезд по этому участку дороги будет закрыт. Поэтому возникла необходимость в новом графике движения транспорта в Днепре.

Изменения затронули сразу несколько популярных направлений. Полностью остановилось курсирование трамвайного маршрута №16. Пассажирам автобусов №18, №55 и №151А следует знать, что машины объезжают участок через улицу Краснопольскую.

Для автобуса №85 конечная остановка была перенесена в здание на улице Черных Запорожцев, 2А, рядом с отделением «Новая почта».

Новый график движения транспорта в Днепре также предусматривает, что автобусы №136А больше не останавливаются по улице Инженерной, ведь их конечную переместили на проспект Богдана Хмельницкого, 123.

Коммунальные ремонты повлияли и на работу электрического транспорта. Троллейбусы №2 и №12 объединили в один общий временный маршрут. Он соединяет жилой массив Парус и жилой массив Победа в переулке Добровольцев.

Однако троллейбусные маршруты №7, №14, №17, №20 и автобус №38 доезжают до улицы Князя Владимира Великого, а пассажиров высаживают возле «Мост-Сити центра».

Конечные остановки автобусов №23, №57А и №88 теперь находятся на площади Успенской. Полностью изменили и курсировку для автобуса №120.

