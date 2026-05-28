Дефицит фруктов в Запорожье может усугубляться в случае дальнейших погодных аномалий и сокращения внутреннего предложения на рынке.

Дефицит фруктов в Запорожье фиксируется на фоне прогнозируемого сокращения урожая абрикосов и персиков по всей стране, сообщает Politeka.

Аналитики оценивают потери косточковых культур на уровне 40-60% для абрикосов и 30-50% для персиков по сравнению со средними показателями сезонов. Причиной называют волны похолодания в феврале-апреле, повредившие часть цветочных почек в садах, особенно в центральных и южных регионах.

Эксперты отрасли отмечают, что даже частичное возобновление урожайности не снимет риска для внутреннего рынка. При недостатке объемов ожидается рост цен в пределах 20–80% в зависимости от сценария сезона.

В материалах профильных аналитиков подчеркивается, что Украина будет частично покрывать спрос за счет импорта, однако полностью компенсировать потери он не сможет. Основными поставщиками являются Турция, Греция, Испания и Молдова, которые формируют почти 39% внешних поставок.

Дополнительно отмечается, что даже кратковременные заморозки на уровне -1…-3°C во время цветения могут критически повреждать завязь, а снижение температуры ниже 10–12°C останавливает активность опылителей, что еще больше уменьшает будущий урожай.

Специалисты подчеркивают: продолжительность холодного периода имеет ключевое значение — короткие колебания иногда позволяют сохранить часть плодов, в то время как затяжные морозы приводят к значительным потерям.

Последующая ситуация будет зависеть от погодных условий в период формирования урожая и объемов импортных поставок.

Источник: agronews

