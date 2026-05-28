В связи с проведением работ на электросетях в Одесской области на 29 мая вводятся графики отключения света.

Украинцев предупредили о плановых графиках отключения света на 29 мая, которые продлятся по отдельным адресам в Одесской области, сообщает Politeka.net.

В связи с проведением работ в Одесской области на 29 мая вводятся графики отключения света по отдельным адресам. Энергетики отмечают, что такие графики являются частью системного обслуживания сетей, направленного на обеспечение бесперебойного и стабильного электроснабжения для потребителей в долгосрочной перспективе.

С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях ДТЭК Одесские электросети будет проводить профилактические работы в пределах Курисовской территориальной громады. Поэтому будут выключать электричество с 08:00–16:00 часов в селе Каиры, однако только по следующим адресам:

8-го Березня: 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 1В; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 2А; 3; 31; 33; 34; 35; 36; 4; 9

Выноградна: 1; 10; 11; 13; 15; 17; 2; 21; 23; 25; 3; 4; 5; 6; 7; 9;

Вышнева: 1; 10; 11; 12; 13; 15; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9

Гагарина: 1; 2; 3; 4; 5; 7; 9

Куяльныцька: 1; 10; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;

Лісова: 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 1А; 2; 20; 22; 24; 25; 26; 26А; 27; 28; 29; 3; 30; 33/6; 4; 5; 6; 7; 8; 9

Молодижна: 1; 10; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;

Нагорна: 3

Новоселив: 1; 10; 2; 4; 5; 6; 7; 9

Садова: 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9

Центральна: 1; 1/а; 10; 12; 13,15; 14; 16; 17; 18; 19; 2; 2/а; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 3; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 41; 42; 43; 45; 46; 47; 48; 49; 5; 50; 51; 52; 53; 55; 57; 59; 6; 61; 65; 67; 7; 71; 73; 77; 79; 8; 81; 85; 87; 89; 9; 93; б/н

Шевченка: 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 28; 29; 3; 31; 33; 5; 6; 7; 8; 8А; 9

29.05.2026 года с 08:00 до 16:00 часов исчезнет электричество в селе Курисове. Обесточенными будут оставаться только отдельные улицы населенного пункта:

Педагогична: 11; 2; 3; 32; 32А; 4; 5; 6; 8; 85; 86

Степова: 1/а

Студентська: 1; 11; 13; 1Д; 3; 5; 7; 2; 86

С 08:00 до 18:00 не будет электричества в селе Поташенкове. Свет исчезает только по отдельным адресам:

Космонавтив 16; 44

В селе Шеметове будут выключать с 08:00 до 18:00 часов электричество в части населенного пункта. Свет будут выключать на 10 часов подряд только по следующим адресам:

Садова 29; 47; 5; 72.

Источник: Курісівська сільська рада

Источник: Роздільнянська територіальна громада

Последние новости:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области: какая информация была предоставлена.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области: кто может получить 1000 гривен.

Как сообщала Politeka, Шанс для пенсионеров в Одессе: какая гуманитарная помощь доступна пожилым украинцам и не только.