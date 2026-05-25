Доплаты для пенсионеров в Одесской области остаются частью государственной программы поддержки, которая предусматривает автоматическое начисление возрастных надбавок по достижении определенного возраста, сообщает Politeka.

Первый уровень пособия начинает действовать после 70 лет. В этом случае ежемесячная выплата составляет 300 гривен. Для граждан от 75 до 79 лет предусмотрено 456 гривен, а людям после 80 лет — 570 гривен.

В Пенсионном фонде объясняют, что подавать отдельные заявления для получения средств не нужно. Система производит начисление автоматически со дня рождения человека.

Если соответствующая дата приходится на начало месяца, сумму за первый период определяют пропорционально количеству дней. Именно поэтому в месяц достижения нового возрастного рубежа выплата может быть меньше.

Также действует ограничение по основному размеру пенсии. Если сумма превышает установленный показатель, дополнительные денежные средства не назначаются. Кроме этого, новая надбавка не прилагается к предыдущей, а заменяет ее большей.

В этом контексте Доплаты пенсионерам в Одесской области остаются важным элементом социального обеспечения для людей старшего возраста. Такой механизм позволяет постепенно повышать уровень финансовой поддержки после ухода на заслуженный отдых.

Специалисты отмечают, что индексацию таких выплат пока не производили, поэтому суммы остаются неизменными. В то же время, для отдельных категорий населения действуют другие программы помощи, которые определяют по дополнительным критериям.

Эксперты предполагают, что дальнейшие изменения в системе начислений будут зависеть от возможностей государственного бюджета и будущих решений в сфере пенсионной политики.

Источник: 24

