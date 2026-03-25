Робота для пенсіонерів в Одеській області залишається актуальною темою.

Робота для пенсіонерів у Одеській області представлена різними вакансіями, які роботодавці розміщують на популярних сайтах пошуку праці, зокрема на платформі Work.ua, повідомляє Politeka.

Серед пропозицій є як фізична зайнятість, так і варіанти у сфері логістики чи продажів.

Рівень заробітку залежить від обов’язків, досвіду кандидата та робочого графіка. Однією з доступних позицій є вантажник у мережі супермаркетів «Сільпо».

Працівник має розвантажувати продукцію, допомагати переміщати її до торгового залу та підтримувати порядок на складі. Роботодавець шукає витривалих і відповідальних людей, здатних працювати у команді.

Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну оплату, підтримку під час адаптації та можливість професійного розвитку.

Ще одна робота для пенсіонерів у Одеській області — водій-експедитор. Згідно з оголошенням, кандидат повинен мати водійські категорії B та C. Основним завданням стане доставка продуктів харчування по Одесі та області. Графік передбачає п’ятиденний робочий тиждень, а зарплата може становити від 35 до 40 тисяч гривень.

Серед найбільш оплачуваних варіантів — посада менеджера з продажу новобудов у компанії «Юриспрудент, АН». Роботодавець пропонує дохід від 60 до 160 тисяч гривень залежно від результатів роботи.

До обов’язків такого спеціаліста входить консультування клієнтів щодо об’єктів нерухомості, допомога з вибором умов купівлі або продажу, організація показів житла та супровід угод.

Також передбачена співпраця з юристами компанії для забезпечення юридичного супроводу та формування власної клієнтської бази. Подібні пропозиції дозволяють людям старшого віку залишатися активними на ринку праці та отримувати додатковий дохід.

