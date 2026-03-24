Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві спрямована на підтримку тих, кому складно самостійно забезпечити щоденне харчування.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві розпочалася у вигляді безкоштовної роздачі гарячих обідів для людей поважного віку, переселенців та громадян, які опинилися у складних життєвих умовах, повідомляє Politeka.

Ініціативу реалізує благодійна організація «Їжа життя». Волонтери готують страви з дотриманням санітарних норм і правил безпеки. Меню включає вегетаріанські та веганські позиції, що дозволяє забезпечити поживне харчування для відвідувачів старшого віку.

Видача їжі проходить тричі на тиждень — у понеділок, середу та п’ятницю. Основні локації працюють у парку «Веселка» на вулиці Мрії о 13:30, на Новомостицькій, 2-Г о 14:00 та на Нижньому Валу, 23 о 15:30.

Отримати гарячий обід можуть мешканці столиці та люди, які переїхали з регіонів, що постраждали від бойових дій. Організатори зазначають, що гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві спрямована на підтримку тих, кому складно самостійно забезпечити щоденне харчування.

Під час зустрічей добровольці також спілкуються з відвідувачами, дають поради щодо побутових питань і здорового способу життя. Це допомагає літнім людям підтримувати соціальні контакти.

Жителям радять заздалегідь перевіряти графік роботи пунктів, щоб обрати зручний час та уникнути черг. Проєкт працює на постійній основі й залишається відкритим для нових учасників.

Координатори закликають повідомляти про програму знайомих пенсіонерів, щоб якомога більше людей змогли скористатися допомогою.

Усі бажаючі можуть звертатися за додатковою інформацією або стежити за оновленнями на офіційних ресурсах.

