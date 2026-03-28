Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области можно получить в нескольких учреждениях, работающих в регионе и оказывающих помощь социально уязвимым категориям населения, сообщает Politeka.

Часть таких центров не только раздает бесплатные продукты питания для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области.

Многие из них предлагают временное убежище, консультации и другую поддержку для людей, которые вынуждены были покинуть свои дома.

Одним из таких учреждений есть областной социальный центр матери и ребенка. Здесь принимают переселенцев, нуждающихся в временном жилье.

Людям дают возможность переночевать в комфортных условиях, воспользоваться горячим душем и приготовить еду. В центре также снабжают детским питанием, средствами гигиены для детей и постельным бельем.

Бесплатные продукты питания для ВПЛ и пенсионеров заведения предоставляют благотворители в Кировоградской области.

Еще одним местом, где оказывают гуманитарную помощь, является Центральноукраинское государственное здание художественного и технического творчества Helen Arutunian.

В этом заведении люди могут получить консультацию психолога, гуманитарную помощь и воспользоваться убежищем во время воздушной тревоги в подвальном хранилище. В заведении дежурят и ночью, а для детей и взрослых регулярно проводят мастер-классы.

Кроме того, в регионе работает гуманитарный штаб, где переселенцы могут получить горячие обеды, одежду, детское питание и продовольственные товары.

Центр расположен в помещении школы УПК №26 ДУЗ ДЮЦ "Зорецвит" по адресу Студенческий бульвар, 21. Гуманитарный штаб работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.

