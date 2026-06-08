Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области происходит на фоне общенациональной тенденции.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области зафиксировано в Костополе после решения исполкома городского совета, пересмотревшего стоимость вывоза бытовых отходов для населения и бизнеса, сообщает Politeka.

Обновленные расценки приняли на фоне роста расходов в жилищно-коммунальной сфере и актуализации экономических расчетов, формирующих себестоимость услуги. Основной акцент сделан на подорожании горючего, техническом обслуживании спецтранспорта и ремонте оборудования.

Для жителей общины установлен тариф 338,79 гривны за кубометр отходов. Ранее этот показатель составил 239,67 грн, что означает существенное увеличение финансовой нагрузки на домохозяйства.

Для предприятий и учреждений действует отдельная ставка – 370,03 гривны за аналогичный объем. Окончательная сумма платежей зависит от количества зарегистрированных лиц и типа жилья, что влияет на расчет объемов услуги.

В городском совете объясняют, что предыдущие тарифы больше не соответствовали реальным расходам предприятий, занимающихся сбором и транспортировкой отходов. Последний пересмотр проходил раньше, однако за этот период существенно изменились экономические условия работы отрасли.

Дополнительно отмечается, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области происходит на фоне общенациональной тенденции корректировки стоимости жилищно-коммунальных сервисов в общинах.

Аналитики отмечают, что дальнейшая динамика будет зависеть от цен на энергоносители, горюче-смазочные материалы и уровня расходов местных бюджетов, определяющих финальную стоимость услуг для населения.

Источник: 24 Ровно

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