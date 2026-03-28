Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області можна отримати у кількох установах, які працюють у регіоні та надають допомогу соціально вразливим категоріям населення, повідомляє Politeka.

Частина таких центрів не лише роздає безкоштовні продукти харчування для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області.

Багато з них пропонує тимчасовий прихисток, консультації та іншу підтримку для людей, які змушені були залишити свої домівки.

Однією з таких установ є обласний соціальний центр матері та дитини. Тут приймають переселенців, які потребують тимчасового житла.

Людям надають можливість переночувати у комфортних умовах, скористатися гарячим душем та приготувати їжу. У центрі також забезпечують дитячим харчуванням, засобами гігієни для дітей та постільною білизною.

Безкоштовні продукти харчування для ВПО та пенсіонерів закладу надають благодійники у Кіровоградській області.

Ще одним місцем, де надають гуманітарну допомогу, є Центральноукраїнський державний будинок художньої та технічної творчості Helen Arutunian.

У цьому закладі люди можуть отримати консультацію психолога, гуманітарну допомогу та скористатися прихистком під час повітряної тривоги у підвальному сховищі. У закладі чергують і вночі, а для дітей та дорослих регулярно проводять майстеркласи.

Крім того, у регіоні працює гуманітарний штаб, де переселенці можуть отримати гарячі обіди, одяг, дитяче харчування та продовольчі товари з собою.

Центр розташований у приміщенні школи НВК №26 ДНЗ ДЮЦ "Зорецвіт" за адресою Студентський бульвар, 21. Гуманітарний штаб працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00.

