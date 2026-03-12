Прогноз погоди з 13 по 22 березня у Запоріжжі розпочнеться з переважно сонячних днів. Про це свідчать дані із сайту sinoptik.ua.

13 березня ранкові години будуть прохолодними, близько +5°, а вдень температура підніметься до +15°, при цьому вітер залишатиметься слабким, до 3,4 м/с. Жителі міста зможуть насолодитися ясною атмосферою без опадів.

14 березня у місті також очікується сонячне небо з помірним вітром, денна температура коливатиметься в межах +11°, ранком стовпчики термометрів покажуть +4°.

15 березня буде схожим на попередні дні, ясне небо збережеться протягом усього дня, температура повітря вдень підніметься до +11°, що створює сприятливі умови для перебування на вулиці.

16 березня у місті небо буде вкрите хмарами з самого ранку, синоптики прогнозують дощ. Вологість повітря зросте, а температура вдень не перевищить +8°.

17 березня похмуре небо збережеться до вечора, денна температура коливатиметься близько +9°. Лише ввечері небо проясниться, що дасть змогу спостерігати короткочасне сонце на заході.

18 березня буде хмарно, з дрібним дощем удень, який ближче до вечора повинен стихнути. Температура вдень підніметься до +10°, а вночі стовпчики термометрів покажуть близько +4°.

19 березня ясний ранок зміниться появою хмар протягом дня, проте ввечері очікується прояснення, денна температура залишиться на рівні +11.

20 березня ясний ранок поступиться хмарному небу, яке протримається до вечора. Денна температура коливатиметься від +12° до +10°, а вночі термометри покажуть +5°.

21 та 22 березня триматиметься суцільна хмарність. Опадів не передбачається, денна температура досягатиме +12°, а ночі залишаться відносно теплими, близько +6°.

Загалом, прогноз погоди з 13 по 22 березня у Запоріжжі свідчить про кінець цього тижня з ясними і теплими днями.

