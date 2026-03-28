В начале 2026 года в Одессе снова начала действовать гуманитарная помощь для пенсионеров, сообщает Politeka.

Программа направлена ​​на поддержку пожилых и внутренне перемещенных лиц в рамках благотворительного сезона «Пища Жизни». Инициативу реализует волонтерское пространство «Гостиная хата». Ежедневно команда готовит горячие обеды и напитки, раздаваемые с 12:30 по адресу Водопроводная, 13. Организаторы призывают сообщать о лицах с особыми потребностями, чтобы помощь поступала адресно.

Координаторы отмечают, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе включает в себя не только питание. В центре предоставляют консультации по социальным сервисам, объясняют доступные услуги и создают условия для общения, что уменьшает чувство одиночества.

Отдельно предусмотрена адресная поддержка граждан с серьезными финансовыми трудностями. Волонтеры доставляют блюда на дом и помогают тем, кто не может самостоятельно добраться до пункта выдачи.

С начала обновления программы осуществлено более 480 выездов с обедами. Ежедневно помощь получают более семидесяти человек, среди которых одинокие пенсионеры и семьи с детьми. Такой подход позволяет охватить большее количество граждан и равномерно распределять ресурсы.

В центре советуют уточнять график работы и следить за объявлениями для планирования посещения. Последующая деятельность инициативы зависит от поддержки партнеров и наличия продуктов.

Волонтеры призывают сообщать об одиноких пожилых людях, нуждающихся в помощи, а координаторы добавляют, что команда планирует расширять поддержку в зависимости от имеющихся ресурсов.

