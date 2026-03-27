Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области стартовала в рамках программы поддержки уязвимых домохозяйств, сообщает Politeka.
Инициатива охватывает города Харьков и Изюм и направлена на людей постарше, а также семьи, оказавшихся в сложных условиях.
Основное направление программы – восстановление поврежденного жилья. Бригады производят замену дверей, устанавливают новые окна, чинят кровлю и восстанавливают стены и потолки в квартирах и частных домах.
Перед началом работ специалисты осматривают квартиру. После технической проверки определяют объем ремонта и формируют план восстановления.
Подать заявку могут граждане от 60 лет, люди с инвалидностью, лица с тяжелыми заболеваниями, многодетные семьи, одинокие родители и беременные женщины. Каждое обращение рассматривается индивидуально, даже если часть документов временно отсутствует.
Для участия необходимо подготовить паспорт, подтверждение права собственности на жилье и справку доходов. Консультанты помогают оформить заявление, объясняют процедуру и сопровождают заявителей на всех этапах.
Отдельное направление предполагает домашнее сопровождение одиноких пожилых людей или граждан с серьезными проблемами здоровья. Социальные работники помогают в бытовых вопросах и дают рекомендации по безопасному проживанию.
Координаторы отмечают, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области реализуется при поддержке международных партнеров и направлена на улучшение жилищных условий для пострадавших от войны жителей.
Жителям советуют следить за официальными сообщениями и обращаться на горячую линию для уточнения деталей, чтобы своевременно подать заявку и получить необходимую поддержку.
Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: украинцев предупредили о важных изменениях в оказании поддержки
Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: где готовы оказать поддержку зимой
Как сообщала Politeka, Новий графік руху поїздів з Харкова: "Укрзалізниця" відкоригує важливий рейс