В Днепре в течение следующей недели – с 8 по 14 июня 2026 – будут проводить плановые работы в электросетях и применят соответствующие графики отключения света.

Специалисты ЧАО "ПЭЭМ"ЦЭК" предупреждают о новых графиках отключения света в Днепре на следующую неделю - с 8 по 14 июня 2026 года, сообщает Politeka.

Обесточивания в городе связаны с плановыми работами в электросетях и будут продолжаться примерно с 8:00 до 18:00.

В понедельник, 8 июня, графики отключения света в Днепре будут применяться для домов по следующим адресам: ул. Академика Янгеля, 21; Строителей, 17, 19А; Энергетическая, 8, 10, 10А; Василия Слипака, 44, 46, 48; Домотканская, 1; Кыргызская, 5, 10; пр-т Богдана Хмельницкого, 4М, 24Н, 24П; Александра Поля: 129Д, 137, 137А, 139, 139Г, 141, 141А, 143, 143А; пер. Новокрымский, 1-5, 7, 8.

Во вторник, 9 числа, как сообщают на официальной Телеграмм-странице ЧАО "ПЭЭМ"ЦЭК", ограничения электроснабжения будут действовать для некоторых домов по улицам Василия Слипака, Молодежная, Матросская, Академика Янгеля, Строителей, Энергетическая, Новокрымская, Шинная, проспекту Богдана Хмельницкого.

В среду, 10 июня, графики отключения света в Днепре коснутся следующих адресов:

ул. Василия Шкляра, 32Д, 32К;

Национальной Гвардии, 15Д, 17, 19, 19А, 19Г, 30;

Независимости, 2, 2А, 4, 6, 777;

Василия Слипака, 36, 38, 40, 42;

Кыргызская, 2, 4, 4А;

Победы, 115;

пр-т Богдана Хмельницкого, 24Р;

Александра Поля, 111, 145.

А в четверг, 11.06, ограничение электроснабжения частично затронут улицы Ивана Франко, Победы, Матросская, Софиевская, Новокрымская, Энергетическая и др.

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