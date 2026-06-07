В течение следующей недели – с 8 по 14 июня 2026 – в Волынской области будут действовать специальные графики отключения света.

Энергетики предупреждают о новых локальных графиках отключения света в Волынской области на неделю с 8 по 14 июня 2026 года, сообщает Politeka.

В течение следующей недели графики отключения света в Волынской области, в частности, коснутся Рожищенской городской территориальной общины. Там облэнерго планирует применять обесточение ежедневно с 8 по 12 июня примерно с 9:00 до 17:00 в следующих населенных пунктах:

Луков (ул. Школьная, Мира, Приветливая);

Мильск (Кольцевая, Соборности);

Ольгановка (Граничная);

Рожище (Мазепы, Селянская).

Как сообщают на сайте общины, информацию о фактическом времени начала и завершения обесточений обновляют каждые 30 минут на официальном сайте облэнерго в разделе "Перерывы в электроснабжении / Актуальная информация", пишет Politeka.

Также графики отключения света в Волынской области на следующей неделе будут применяться в пределах Дубовской сельской территориальной общины. В понедельник, 8 июня, ограничение электроснабжения будет действовать с 9 до 16 часов в селах Гредьки (по улице Независимости) и Красноволя (Вишневая, Центральная).

А во вторник, 9 числа, обесточение продлится с 9:00 до 17:00 и коснется с. Дубовое (Артемовского, Волынских Святых, Калиновая) и Вербка (Школьная, Справедливости).

О других возможных ограничениях электроснабжения в регионе энергетики могут объявить позже, поэтому следите за сообщениями от облэнерго.

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