Для удобства жителей энергетики подготовили подробные графики временных отключений света, которые будут действовать в течение недели с 8 по 14 июня.

Вводятся дополнительные графики отключения света в Запорожье на неделю с 8 по 14 июня по многим адресам, сообщает издание Politeka.net.

В Запорожье из-за проведения плановых и профилактических работ на электросетях будет временно отключаться электроснабжение. Для удобства жителей энергетики подготовили подробные графики временных отключений света, которые будут действовать в течение недели с 8 по 14 июня.

Как сообщили в «Запорожьеоблэнерго», 08.06.2026 года с 09:00 до 16:00 будут выключать электричество из-за планового ремонта электрооборудования. Обесточат следующие улицы:

Инженера Преображенського: 11, 9, 9 п.1–4, 9 п.5–7, 9 п.8–10

пр. Ювилейный: 17а

09.06.2026 года с 09:00 до 14:00 будут продолжаться дополнительные графики отключения света в Запорожье, которые будут продолжаться по следующим адресам:

Алмазна: 64, 66, 70, 85-91

Анатолия Соловяненка (Адмирала Ушакова): 33-63, 69-71, 36-68, 39, 41, 65, 67, 73, 81, 83, 77-93, 88-98

Володымыра Мономаха (Олександра Невського): 101, 73-87, 68-84, 89-99, 103-121, 112-118, 122-144

Лейтенанта Шмидта: 156-226

Наскризна: 17-23, 18-24

Нижынська: 111-117, 120-126, 95-109

Финансова: 1-21, 2-12, 23-35, 14-26

Човнова: 10-24, 21-27, 26-32

пров. Водный: 1-5, 2-4, 6, 7

пров. Таллинськый: 1-7, 2-6, 9-15, 8-14

10.06.2026 с 10:00 до 17:00 часов вводят плановые графики отключения света. Выключать свет по отдельным адресам:

Байды (Чапаева): 34а

Бомбейська (Байконуривська): 2–10

Борыспильска (Братська): 55, 80

Борыспильська: 57в

Буковынська (Дегтярьова): 27–35, 58–66, 70–86, 88

Гетьмана Скоропадського (Доватора): 1–65

Жытня (Стасова): 1а, 5г, 1–79, 81–101

Зачыняева: 10, 15, 2, 21, 22Б, 29

Зестафонська: 1, 11, 15, 18, 3, 5, 9

Инженера Веденеева (Подвойського): 1–3, 9–13, 17–19, 2–18, 22

Куренева (Булавина): 1–7, 2–8, 12

Мыхайла Коцюбынського(Андросова): 2а–12, 1–17

Оберегова (Громовои): 1–61, 2–54, 1а, 63–99, 56–78, 82-88

Ольгы Джыгурды (Бурденка): 1–13, 12а, б–16, 19, 21, 25, 27, 31, 33, 6а

Ольгы Кобылянськои (Ногина): 50, 50а

Пищана: 2–6, 8/1, 8/2, 8/3, 3

Рыльського: 1–29, 2–26

Сергия Сыненка: 63а, 65, 65а, 65б, 65в, 65г, 67, 67а, 67б, 69, 69а п. 1–4, 69а п. 5–6, 69б, 69в, 71, 71а, 71б, 73, 75 п. 1–3, 77, 77а п. 1–4, 79 п. 1–3, 79а, 79б, 81, 81а п. 1–4, 83

Славутыча: 1–51, 2–52, 53, 55–81, 85–97, 54–56, 60–94, 8а, 88, 91, 93

Талалихина: 28, 29–79, 24–68, 61а, 63, 78, 81–93, 70–84

Тычыны: 1, 5–21, 25–71, 4, 6, 8, 12–20, 24, 40–42, 34, 36

пров. Арабатськый: 1–9, 6, 8, 12

пров. Батурынська (Жигуливськый): 1–9, 2–10, 11–13, 12–18, 15, 17, 9А

пров. Джерельный: 6, 17

пров. Памятный: 4–16, 11, 8

пров. Понтонный: 2–8, 7–9

12.06.2026 года с 09:00 до 16:00 часов будут длиться длительные отключения света из-за планового ремонта электрооборудования. Обесточат такие улицы:

Алмазна: 45, 47, 49, 51, 53

Мырослава Сымчыча (Лизы Чайкинои): 49, 50, 51

Республиканська: 73А, 76, 78, 84, 86

Тенисна: 11, 11А, 12, 12А, 13, 14, 1, 3, 5, 5А.

Последние новости:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье: как подняли цены.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Запорожье: стоимость значительно выросла.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Запорожье: как именно были обновлены цены.