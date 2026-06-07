Утверждены новые плановые графики отключения света в Виннице на неделю с 8 по 14 июня.

Графики отключения света продлятся в Винницкой области на неделю с 8 по 14 июня в связи с плановыми ремонтными работами, пишет Politeka.net.

Плановые и профилактические технические работы могут временно повлиять на стабильность электроснабжения, поэтому для упорядочения перебоев утверждены графики отключения света в Винницкой области на неделю с 8 по 14 июня.

На сайте «Винницаоблэнерго» предупредили, 08.06.2026 года с 09:00 до 16:00 вводятся дополнительные графики отключения света в населенном пункте Дзюнькив. Они касаются таких улиц:

Вышнева: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 23, 25, 26, 29, 33, 33А, 37, 39, 43А, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 61, 67, 69, 75, 79, 83, 91, 99, 101, 460, 470, 476, 483, 488, 492, 728

Комаривка: 36, 38, 40, 40А, 41, 43, 44, 47, 48, 52, 53, 54, 54А, 56, 56А, 57, 58, 59, 63, 65, 69, 71, 75, 76, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 142, 145, 190, 208, 231, 239, 737, 750, 763, 764, 1800

Кооператывна: 1, 2, 3, 4, 6, 6Б, 7, 8А, 9, 10, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 32, 35, 37, 38А, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 55, 59, 66, 69, 71, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 93, 95, 95А, 97, 99, 101, 107, 109, 110, 111, 112, 114, 319, 323, 348, 355, 365, 424, 453, 708, 754

Лисова: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13А, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 32А, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 46, 47, 48, 52, 54, 56, 60

Ярова: 1, 2, 2А, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 14А, 16, 18, 19, 20, 20А, 21, 23, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 96, 100, 102, 104, 110А, 112, 114, 118, 124, 128, 130, 144, 156, 162, 164, 280, 289, 296, 310

09.06.2026 года с 09:00 до 16:00 будут выключать электричество из-за планового ремонта в селе Свытынци. Ограничения будут продолжаться по адресам:

Набережна: 12, 13, 16

10.06.2026 года с 09:00 до 16:00 обесточат часть населенного пункта Травневе. Ограничения будут продолжаться только по отдельным адресам:

Зарична: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 57, 59

Росьова: 5, 7, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 58, 62, 64

12.06.2026 года с 09:00 до 16:00 не будет электричества в населенном пункте Збарживка, однако свет будут выключать только по адресам:

Аграрна — 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12А, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 55, 57

Березяна — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 15, 18, 20, 22, 28, 30

Вышнева — 1, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 27

Набережна — 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 23, 25, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 41, 43, 43А, 47, 51

Польова — 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 7, 8, 9, 11, 14А

Садова — 1А, 2, 3, 5, 7, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 25, 27, 29, 29А, 33, 35

Травнева — 1, 1Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23

Шкильна — 4, 5, 6, 6А, 6Б, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 25, 27, 27Б, 29, 31, 33, 239

Яблунева — 1, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46А, 48, 48А.

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