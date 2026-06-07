Прогноз на неделю с 8 по 14 июня в Днепре обещает горожанам переменная погода с периодическими дождями.

Прогноз погоды с 8 по 14 июня в Днепре свидетельствует о том, что часть недели будут сопровождаться грозы и облачность, сообщает Politeka.

8 июня утро во второй половине дня ожидается дождь, который к вечеру станет слабее. Температура днем ​​поднимется до +26°, а влажность воздуха к вечеру составит 65%.

Прогноз погоды на неделю с 8 по 14 июня в Днепре предоставили на официальном сайте Украинского гидрометеорологического центра .

9 июня облачность будет держаться почти весь день, а вечером небо постепенно прояснится. Днем синоптики прогнозируют очень сильный дождь с грозой.

Ночь и утро при этом пройдут без осадков. Воздух прогреется до +29°, а скорость ветра остается слабой.

10 июня утро в городе будет солнечным, однако уже днем ​​снова появятся облака. Небольшой дождь будет продолжаться почти всю вторую половину дня.

Температура воздуха будет достигать +28°, а атмосферное давление в течение суток будет оставаться стабильным на уровне 749 мм ртутного столбика.

11 июня после ясного утра небо покроется облаками до самого вечера. Во второй половине дня синоптики прогнозируют мелкий дождь. Воздух днем ​​снова прогреется до +29°.

Прогноз погоды на неделю с 8 по 14 июня в Днепре показывает, что 12 июня после ясного утра небо будет пасмурным до вечера, однако существенных осадков синоптики уже не обещают. Дневная температура составит +29°.

13 июня на небе не ожидается ни одного облака, а температура воздуха днем ​​снова достигнет +29°. Влажность воздуха постепенно снизится, поэтому жара будет ощущаться более комфортно.

14 июня температура днем ​​поднимется до +29°, а ветер будет умеренным.

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