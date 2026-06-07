Графики отключения света в Николаевской области на неделю с 8 по 14 июня носят плановый характер.

Графики плановых отключений света в Николаевской области вводятся на неделю с 8 по 14 июня, однако обесточения коснутся только отдельных адресов, пишет Politeka.net.

Энергетические компании уточняют, что графики отключения света в Николаевской области на неделю с 8 по 14 июня носят временный характер и связаны с проведением плановых работ на объектах электросетей. Жителям советуют заранее проверять актуальные графики, чтобы учесть возможные ограничения при ежедневном планировании.

Как сообщили в Николаевоблэнерго, 08.06.2026 с 08:00 до 17:00 в селе Водокачка запланированы дополнительные обесточения. Без электроснабжения останутся отдельные дома на следующих улицах:

Весняна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Зарична — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22

Квиткова — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16

Лобанова — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 16, 17, 18/1, 18/3, 18/4, 19, 23, 24, 25/1, 27, 29, 30, 31, 32, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 35

Набережна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20

Незалежности — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14

09.06.2026 с 08:00 до 17:00 в селе Йосыпивка также будет временно прекращена подача электроэнергии. Ограничения будут действовать из-за ремонта только по определенным адресам на отдельных улицах.

Леси Украинкы — 15, 17, 23, 25, 26, 27, 30, 32А, 34, 36, 37, 38, 40, 42

Новоодеська — 13, 17, 21, 24, 32, 34

Першотравнева — 26, 38, 40, 42, 44, 47

10.06.2026 с 08:00 до 17:00 часов исчезнет электричество в селе Федоривка, однако только по отдельным адресам. Света долго не будет на следующих улицах:

Набережна — 2, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 15, 19, 27, 28, 29, 33, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 51, 55, 57

Одеська — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 19, 24

Степова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 26, 28, 33А

12.06.2026 с 08:00 до 17:00 часов в населенном пункте Первомайск обесточивание охватит множество адресов. В частности, света не будет на улицах:

Канатна — 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 32

Космонавтив — 1, 19

М. Кропывныцького — 98, 101, 102, 102/1, 103, 105, 105/1

Нацгвардийська — 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1А, 3, 3/75, 3/78, 3/81, 8А, 12, 22, 23, 27

Оборонна — 53А, 55, 57, 58, 59, 60, 62.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит овощей в Николаевской области: как он отображается в магазинах.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области: как получить гуманитарные наборы.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области: кому доступна важная поддержка.