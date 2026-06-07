Графики отключения света в Сумской области на неделю с 8 по 14 июня будут проходить в определенные часы по расписанию.

Графики отключения света в Сумской области на неделю с 8 по 14 июня продлятся в разный временной промежуток и охватят десятки адресов

Графики отключения света в Сумской области на неделю с 8 по 14 июня будут продолжаться через проведение профилактических и плановых работ. Отключения будут производиться в определенные часы по расписанию, поэтому жителям рекомендуют заранее учесть эту информацию при планировании ежедневных дел.

08.06.2026 года с 08:30 до 16:30 в населенном пункте Павленкове будут продолжаться дополнительные отключения электричества. Дома погрузятся в темноту на следующих улицах:

Заводська — 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35D, 39, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 64A, 68, 78, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94



09.06.2026 года с 09:00 до 16:00 вводятся дополнительные отключения света в селе Лыпова Долина. Электричество будет отсутствовать в домах, находящихся на улицах:

Зелена

Мыру

1-й Мыру провулок

10.06.2026 года с 09:00 до 16:00 будут выключать электричество в селе Лыпова Долына, однако света не будет только в домах, расположенных по адресам:

8 Березня

Вышнева

Лебединська

11.06.2026 будут продолжаться отключения в селе Мыколаивка. Обесточат дома с 08:00 до 16:00 часов, однако только по следующим адресам:

Горихова — 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 60, 62

Зарична — 1

Озерна — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24

Паркова — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31G, 32, 33, 35, 37, 672

Шкильна — 2, 3, 4, 5, 6/11, 6А.

Источник: Липоводолинська селищна рада

Источник: Миколаївська селищна ТГ. Сумська область

Источник: Миколаївська селищна ТГ. Сумська область

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