Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області реалізується за підтримки міжнародних партнерів і спрямована на покращення житлових умов для мешканців.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області стартувала в межах програми підтримки вразливих домогосподарств, повідомляє Politeka.

Ініціатива охоплює міста Харків та Ізюм і спрямована на людей старшого віку, а також родини, які опинилися у складних умовах.

Основний напрям програми — відновлення пошкодженого житла. Бригади проводять заміну дверей, встановлюють нові вікна, лагодять покрівлю та відновлюють стіни і стелі у квартирах та приватних будинках.

Перед початком робіт спеціалісти оглядають помешкання. Після технічної перевірки визначають обсяг ремонту та формують план відновлення.

Подати заявку можуть громадяни віком від 60 років, люди з інвалідністю, особи з тяжкими захворюваннями, багатодітні сім’ї, самотні батьки та вагітні жінки. Кожне звернення розглядають індивідуально, навіть якщо частина документів тимчасово відсутня.

Для участі необхідно підготувати паспорт, підтвердження права власності на житло та довідку про доходи. Консультанти допомагають оформити заяву, пояснюють процедуру та супроводжують заявників на всіх етапах.

Окремий напрям передбачає домашній супровід самотніх літніх людей або громадян із серйозними проблемами здоров’я. Соціальні працівники допомагають у побутових питаннях і надають рекомендації щодо безпечного проживання.

Жителям радять стежити за офіційними повідомленнями та звертатися на гарячу лінію для уточнення деталей, щоб вчасно подати заявку та отримати необхідну підтримку.

