В некоторых населенных пунктах Винницкой области в понедельник, 16 марта 2026 г., будут применять локальные графики отключения света.

В Винницкой области 16 марта 2026 будут действовать специальные графики отключения света, связанные с проведением плановых работ в электросетях, пишет Politeka.

В частности, по данным облэнерго, в пределах обслуживания Тывровского района электросетей в Винницкой области график отключения света с 9:00 до 17:00 будут применять в селе Следы для некоторых домов по улицам Виноградная, Уютная, Молодежная, Коцюбинского, Калиновая, Кленовая, Франко, Нагорная, Полевая, Садовая, Слобода, Майская, Цегельная, Чкалова, Шевченко, Школьная, Шпиковская и Юбилейная.

Для Литинского района электросетей, как сообщает Politeka, плановые обесточения в понедельник будут проходить с 9:00 до 15:00 в следующих населенных пунктах:

Дашковцы (ул. Родниковая, Ивана Богуна, Коцюбинского, Пушкина, Струмилина,

Урожайная, Центральная, Шевченко, Счастливая, Винницкая, Грушевского, Набережная, Стельмаха, пер. Сиреневый, Уютный, Хлеборобский, Школьный);

Урожайная, Центральная, Шевченко, Счастливая, Винницкая, Грушевского, Набережная, Стельмаха, пер. Сиреневый, Уютный, Хлеборобский, Школьный); Кильяновка (Луговая, Мира);

Залужное (Вишневая, Богуна, Леси Украинки, Мира, Независимости, Садовая, Шевченко).

В городе Липовец 16 марта графики отключения света будут действовать с 9 до 15 часов по ул. Бажана, Хмельницкого, Валентина Вруцкого, Грабчака, Дорошенко, Франко, Копытко, Космонавтов, Лебединая, Елены Пчилки, Полевая, Сагайдачного, Садовая, Скакунская, Яблоневая, Степная, Яровая.

Информацию о плановых обесточиваниях в других населенных пунктах региона ищите на официальном сайте облэнерго.

Последние новости Украины:

