Жители региона уже ощутили последствия подорожания продуктов в Кировоградской области, ведь стоимость базовых позиций стремительно растет.

Подорожание продуктов в Кировоградской области заметно на хлебе, овощах, крупах и фруктах, сообщает Politeka.

О подорожании продуктов в Кировоградской области свидетельствуют данные официального сайта Минфина.

Так, хлеб пшеничный (резка) весом 650 граммов в феврале стоит в среднем 45,99 гривны, тогда как в январе он продавался по 44,96 гривны.

Это свидетельствует о повышении почти на один процент, что влияет на ежедневные расходы семей. Капуста белокочанная тоже выросла в цене и теперь стоит в среднем 12,15 гривны за килограмм.

Месяцем ранее ее средний ценник составил 11,19 гривны. Рост составил более 10 процентов, что особенно ощутимо для домохозяйств, ежедневно покупающих овощи для приготовления пищи.

Фрукты в этом списке также не остались в стороне. Виноград в Кировоградской области теперь продается по средней цене 283,13 гривны за килограмм, в январе он стоил 245,13 гривны.

Такой рост более чем на 9 процентов ощутимо бьет по кошелькам потребителей и заставляет жителей искать альтернативы или сокращать расходы на другие товары.

Кроме того, крупы также демонстрируют тенденцию к подорожанию продуктов. Гречка теперь стоит в среднем 50,10 гривны за килограмм, в то время как месяцем ранее ее средняя стоимость составляла 47,48 гривны.

Пшено имеет еще больший процент повышения ценника и теперь продается в среднем по 37 гривен, что более чем на 9 процентов больше, чем в январе.

Основные факторы, влияющие на повышение ценников, остаются неизменными. Логистика остается проблемой из-за повышенных затрат на перевозку и риска повреждений груза.

Перебои с электроснабжением заставляют производителей использовать генераторы, а газ для теплиц становится дороже.

