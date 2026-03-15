У деяких населених пунктах Вінницької області в понеділок, 16 березня 2026 року, будуть застосовувати локальні графіки відключення світла.

У Вінницькій області 16 березня 2026 року діятимуть спеціальні графіки відключення світла, повʼязані з проведенням планових робіт в електромережах, пише Politeka.

Зокрема, за даними обленерго, в межах обслуговування Тиврівського району електромереж у Вінницькій області графік відключення світла з 9:00 до 17:00 будуть застосовувати в селі Сліди для деяких будинків по вулицях Виноградна, Затишна, Молодіжна, Коцюбинського, Калинова, Кленова, Франка, Нагірна, Польова, Садова, Слобода, Травнева, Цегельна, Чкалова, Шевченка, Шкільна, Шпиківська та Ювілейна.

Для Літинського району електромереж, як повідомляє Politeka, планові знеструмлення в понеділок відбуватимуться з 9:00 до 15:00 у таких населених пунктах:

Дашківці (вул. Джерельна, Івана Богуна, Коцюбинського, Пушкіна, Струміліна,

Урожайна, Центральна, Шевченка, Щаслива, Вінницька, Грушевського, Набережна, Стельмаха, пров. Бузковий, Затишний, Хліборобський, Шкільний);

Урожайна, Центральна, Шевченка, Щаслива, Вінницька, Грушевського, Набережна, Стельмаха, пров. Бузковий, Затишний, Хліборобський, Шкільний); Кільянівка (Лугова, Миру);

Залужне (Вишнева, Богуна, Лесі Українки, Миру, Незалежності, Садова, Шевченка).

У місті Липовець 16 березня графіки відключення світла діятиме з 9 до 15 години по вул. Бажана, Хмельницього, Валентина Вруцького, Грабчака, Дорошенка, Франка, Копитка, Космонавтів, Лебедина, Олени Пчілки, Польова, Сагайдачного, Садова, Скакунська, Яблунева, Степова, Ярова.

Інформацію про планові знеструмлення в інших населених пунктах регіону шукайте на офіційному сайті обленерго.

