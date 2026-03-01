Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области вступило в силу с начала 2026, сообщает Politeka.

С начала года общины региона получили новые платежи. Решение касается водоснабжения, водоотвода и вывоза бытовых отходов и принято для обеспечения стабильной работы инженерных сетей и соблюдения санитарных норм.

В Заводской общине отмечают, что пересмотр тарифов связан с ростом затрат на обслуживание оборудования, закупкой материалов и поддержкой систем в рабочем состоянии. Предыдущие ставки не отражали фактических потребностей и могли оказывать влияние на качество услуг.

Для жильцов многоквартирных домов ежемесячный платеж вырос на 14,95 гривны и теперь составляет 48,80 за человека. Частные домовладения будут платить 37 гривен вместо 25. Бюджетные учреждения получили повышение на 2,55 гривны, другие категории - на 2,94.

Расчеты подготовило коммунальное предприятие "Заводское-2010". Жители могут подавать предложения или замечания по электронным сервисам или непосредственно к предприятию.

Специалисты объясняют, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области обеспечивает стабильную работу водопроводов, бесперебойный водоотвод и регулярный вывоз мусора. Оно также позволяет планировать ремонтные работы, модернизировать оборудование и поддерживать персонал.

Жителям советуют заранее планировать бюджет, следить за официальными сообщениями и своевременно оплачивать счета. Социально уязвимые категории могут воспользоваться льготами или государственной поддержкой для уменьшения финансовой нагрузки.

