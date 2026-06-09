Графики отключения света в Днепропетровской области на 10 июня вводятся в связи с проведением комплекса работ.

В Днепропетровской области на 10 июня вводятся плановые графики отключения электроэнергии, которые охватят адреса в разных населённых пунктах региона, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Днепропетровской области 10 июня вводятся в связи с проведением комплекса плановых технических и профилактических работ на объектах энергетической инфраструктуры. Энергетики осуществляют регулярные проверки оборудования, обновление отдельных узлов сети и профилактическое обслуживание, что позволяет снизить риск аварий.

В городе Павлоград часть потребителей временно обесточат в период с 08:00 до 18:00. Отключения будут касаться отдельных домов по следующим адресам:

Виталия Шкуренка — 3А

Поштова — 2, 4, 6, 6/1, 6А, 8, 9, 10, 12, 12А, 14, 16, 18, 18А, 20, 22, 24, 26, 28

Сергия Корольова — 8, 12

В городе Жовти Воды электроснабжение будет ограничено в течение 07:30–19:00. Обесточение будет длиться до 12 часов и охватит ряд улиц, в частности:

Березнева — 20, 22, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42Б

Героив Украины — 2/1

Заводська — 1, 1Б, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

Зализнычна — 2А

Ивана Богуна — 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 73

Олеся Гончара — 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49

пров. Вокзальный — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

пров. Едности — 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24

пров. Захидный — 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28

пров. Райдужный — 1, 3, 5, 7

пров. Схидный — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

пров. Херсонеськый — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23А

Отдельно в селе Новоганнивка июня также фиксировались временные отключения в промежутке 08:00–18:00 по адресу:

Грыгория Сковороды — 48, 50, 51, 52

Ивана Франка — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 26, 27, 37

Котляревського — 6

Леси Украинкы — 58, 61, 64, 65, 67

Марка Вовчка — 81, 83, 89

Павла Гребинкы — 11

Тараса Шевченка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 27

В Криворожском районе дополнительные графики будут действовать в разные временные рамки. В частности, в селе Губыныха с 08:00 до 18:00 обесточивание коснутся улиц:

Зоряна — 10, 16Г

Лисна — 1, 2, 5, 19

Лисова — 12

Нова — 3Г, 4, 10, 14.

Источник: ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

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