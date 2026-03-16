Новый график движения поездов в Черкасской области будет введен для части рейсов, проходящих через одну из важных станций.

Новый график движения поездов в Черкасской области начнет действовать с 1 апреля для пассажирских и пригородных составов, курсирующих через Золотоношу, сообщает Politeka.

О новом графике движения поездов в Черкасской области проинформировали в пресс-службе Золотоношского городского совета.

Речь идет о нескольких рейсах, соединяющих регион с Киевом, Одессой и другими городами, а также о пригородных экспрессах, которыми пользуются жители региона для ежедневных поездок.

В частности, новый график движения поездов в Черкасской области предусматривает изменения №148 Одесса – Киев. В понедельник он будет отправляться в 05:08 и прибывать в Киев в 09:07.

Также по-другому будет курсировать пригородный №6091 Гребенка – Черкассы. Его отправление запланировано в 05:38, а прибытие в Черкассы в 06:33.

Обратный рейс №6094 Черкассы – Гребенка также изменяет расписание. Он будет отправляться в 17:59 и прибывать в Гребенку в 19:30.

Отдельные изменения коснутся и пассажирских составов, курсирующих в направлении Золотоноши в конце недели. Так, №6098 Христиновка – Золотоноша будет выполнять рейсы в пятницу, субботу и воскресенье.

Его прибытие на станцию ​​Золотоноша запланировано на 22:00. После этого будет продолжать курсировать другой пригородный рейс.

Речь идет о №6099 Золотоноша – им. Шевченко, который также будет курсировать в пятницу, субботу и воскресенье. Его отправление со станции Золотоноша предусмотрено в 22:25, а прибытие на станцию ​​им. Шевченко в 00:05.

Кроме того, нововведения будут касаться и пассажирского состава №147 Киев – Одесса. Согласно обновленному расписанию, в пятницу он будет отправляться из столицы в 23:01 и прибывать в Одессу в 08:29.

