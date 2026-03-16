Новий графік руху поїздів в Черкаській області запровадять для частини рейсів, що проходять через одну з важливих станцій.

Новий графік руху поїздів в Черкаській області почне діяти з 1 квітня для пасажирських і приміських складів, які курсують через Золотоношу, повідомляє Politeka.

Про новий графік руху поїздів у Черкаській області проінформували у пресслужбі Золотоніської міської ради.

Йдеться про кілька рейсів, які з’єднують регіон із Києвом, Одесою та іншими містами, а також про приміські експреси, якими користуються мешканці регіону для щоденних поїздок.

Зокрема, новий графік руху поїздів у Черкаській області передбачає зміни для №148 Одеса – Київ. У понеділок він вирушатиме о 05:08 та прибуватиме до Києва о 09:07.

Також за по-іншому курсуватиме приміський №6091 Гребінка – Черкаси. Його відправлення заплановане о 05:38, а прибуття до Черкас о 06:33.

Зворотний рейс №6094 Черкаси – Гребінка також змінює розклад. Він відправлятиметься о 17:59 та прибуватиме до Гребінки о 19:30.

Окремі зміни торкнуться й пасажирських складів, що курсують у напрямку Золотоноші наприкінці тижня. Так, №6098 Христинівка – Золотоноша виконуватиме рейси у п’ятницю, суботу та неділю.

Його прибуття на станцію Золотоноша заплановане на 22:00. Після цього продовжуватиме курсувати інший приміський рейс.

Йдеться про №6099 Золотоноша – ім. Шевченка, який також курсуватиме у п’ятницю, суботу та неділю. Його відправлення зі станції Золотоноша передбачене о 22:25, а прибуття на станцію ім. Шевченка о 00:05.

Крім того, нововведення стосуватимуться і пасажирського складу №147 Київ – Одеса. Згідно з оновленим розкладом, у п’ятницю він вирушатиме зі столиці о 23:01 та прибуватиме до Одеси о 08:29.

Останні новини України:

