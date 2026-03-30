Благодаря этой инициативе гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе становится более доступной и позволяет пожилым людям сохранить безопасные и комфортные условия проживания.

В Одессе стартовала гуманитарная помощь пенсионерам, сообщает Politeka.

Информацию об этом местным жителям предоставляет Caritas Odesa UGCC.

Программа направлена ​​на поддержку семей внутренне перемещенных лиц, оказавшихся в сложных жилищных условиях из-за войны войны.

Инициатива предусматривает модернизацию жилья - комплексные работы, повышающие безопасность и энергоэффективность жилья. Проект помогает людям оставаться в своих общинах и соблюдать достойные условия проживания.

В Одессе и в Одесском районе планируется поддержать 40 домохозяйств. Получить помощь могут ВПЛ, переехавшие из зон боевых действий или временно оккупированных территорий и отвечающие критериям уязвимости: лица с тяжелыми заболеваниями, люди с инвалидностью, одинокие пенсионеры, одинокие родители или опекуны детей, многодетные семьи, беременные женщины и домохозяйства с низким доходом.

Приоритет предоставляют семьям, купившим жилье в Одессе или районе и не имеющим возможности самостоятельно провести необходимые работы. При отборе учитывают состав семьи, правовой статус жилья и отсутствие предварительной помощи такого типа.

Проект реализуется в сотрудничестве с местными общинами, властями и государственными программами по обеспечению системной и долгосрочной поддержки. Консультации можно получить по телефону 0507100327 с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00. Регистрация доступна по ссылке.

Помощь оказывается при поддержке UNHCR Ukraine в сотрудничестве с Caritas Ukraine, направленная на улучшение жилищных условий наиболее уязвимых граждан.

