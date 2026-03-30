В Одесі стартувала гуманітарна допомога для пенсіонерів, повідомляє Politeka.
Інформацію про це місцевим жителям надає Caritas Odesa UGCC.
Програма спрямована на підтримку родин внутрішньо переміщених осіб, які опинилися у складних житлових умовах через війну.
Ініціатива передбачає модернізацію житла — комплексні роботи, що підвищують безпеку та енергоефективність осель. Проєкт допомагає людям залишатися у своїх громадах і зберігати гідні умови проживання.
В Одесі та Одеському районі планується підтримати 40 домогосподарств. Отримати допомогу можуть ВПО, які переїхали з зон бойових дій або тимчасово окупованих територій та відповідають критеріям вразливості: особи з тяжкими захворюваннями, люди з інвалідністю, самотні пенсіонери, одинокі батьки або опікуни дітей, багатодітні родини, вагітні жінки та домогосподарства з низьким доходом.
Пріоритет надають сім’ям, які придбали житло в Одесі або районі та не мають можливості самостійно провести необхідні роботи. Під час відбору враховують склад родини, правовий статус житла та відсутність попередньої допомоги такого типу.
Проєкт реалізується у співпраці з місцевими громадами, владою та державними програмами для забезпечення системної та довгострокової підтримки. Консультації можна отримати за телефоном 0507100327 з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 16:00. Реєстрація доступна за посиланням.
Допомога надається за підтримки UNHCR Ukraine у співпраці з Caritas Ukraine, спрямована на поліпшення житлових умов найуразливіших громадян.
Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.
Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.