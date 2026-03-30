Завдяки цій ініціативі гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі стає доступнішою та дозволяє літнім людям зберегти безпечні та комфортні умови проживання.

В Одесі стартувала гуманітарна допомога для пенсіонерів, повідомляє Politeka.

Інформацію про це місцевим жителям надає Caritas Odesa UGCC.

Програма спрямована на підтримку родин внутрішньо переміщених осіб, які опинилися у складних житлових умовах через війну.

Ініціатива передбачає модернізацію житла — комплексні роботи, що підвищують безпеку та енергоефективність осель. Проєкт допомагає людям залишатися у своїх громадах і зберігати гідні умови проживання.

В Одесі та Одеському районі планується підтримати 40 домогосподарств. Отримати допомогу можуть ВПО, які переїхали з зон бойових дій або тимчасово окупованих територій та відповідають критеріям вразливості: особи з тяжкими захворюваннями, люди з інвалідністю, самотні пенсіонери, одинокі батьки або опікуни дітей, багатодітні родини, вагітні жінки та домогосподарства з низьким доходом.

Пріоритет надають сім’ям, які придбали житло в Одесі або районі та не мають можливості самостійно провести необхідні роботи. Під час відбору враховують склад родини, правовий статус житла та відсутність попередньої допомоги такого типу.

Проєкт реалізується у співпраці з місцевими громадами, владою та державними програмами для забезпечення системної та довгострокової підтримки. Консультації можна отримати за телефоном 0507100327 з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 16:00. Реєстрація доступна за посиланням.

Допомога надається за підтримки UNHCR Ukraine у співпраці з Caritas Ukraine, спрямована на поліпшення житлових умов найуразливіших громадян.

