Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киеве реализуется бесплатно и направлена ​​на обеспечение базовых потребностей в период сложных жизненных обстоятельств.

В Киеве стартовала гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров , которая предоставляет одежду, обувь и средства гигиены жителям города, сообщает Politeka.

Программа включает детей, женщин, внутренне перемещенных лиц, пенсионеров, малообеспеченные и многодетные семьи, а также людей с инвалидностью.

Помощь можно получить во всех районах столицы по следующим адресам:

Голосеевский: ул. Ломоносова, 5/3.

Дарницкий: ул. Харьковское шоссе, 176-Г.

Деснянский: ул. Закревского, 87-Д.

Днепровский: ул. Курнатовского, 7-А.

Оболонский: ул. Озерная, 18-А.

Печерский: ул. Цитадельная, 4/7.

Подольский: ул. Ярославская, 31-Б.

Святошинский: ул. Игната Юры, 14-Б.

Соломенский: просп. Воздухофлотский, 40

Шевченковский: просп. Победы, 5.

Кроме того, государственная помощь предоставляется через терцентры социального обслуживания: ул. Викентия Беретти, 18 и ул. Жмеринская, 22-А. Там можно получить продукты долгосрочного хранения и базовые принадлежности для дома. Для этого достаточно обратиться лично или позвонить по указанным номерам.

Специалисты отмечают, что гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киеве реализуется бесплатно и направлена ​​на обеспечение базовых потребностей в период сложных жизненных обстоятельств. Программа работает каждый день, а посетителям советуют приносить документы, подтверждающие категорию получателя, для более быстрого оформления.

Также следует отметить, что организаторы этих проектов подчеркивают важность своевременного обращения, чтобы гарантировать получение поддержки всем нуждающимся и избежать очередей.

Источник

Последние новости Украины:

