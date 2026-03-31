У Києві стартувала гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів, яка надає одяг, взуття та засоби гігієни мешканцям міста, повідомляє Politeka.

Програма охоплює дітей, жінок, внутрішньо переміщених осіб, пенсіонерів, малозабезпечені та багатодітні родини, а також людей з інвалідністю.

Допомогу можна отримати у всіх районах столиці за такими адресами:

Голосіївський: вул. Ломоносова, 5/3.

Дарницький: вул. Харківське шосе, 176-Г.

Деснянський: вул. Закревського, 87-Д.

Дніпровський: вул. Курнатовського, 7-А.

Оболонський: вул. Озерна, 18-А.

Печерський: вул. Цитадельна, 4/7.

Подільський: вул. Ярославська, 31-Б.

Святошинський: вул. Гната Юри, 14-Б.

Солом’янський: просп. Повітрофлотський, 40.

Шевченківський: просп. Перемоги, 5.

Крім того, державна допомога надається через терцентри соціального обслуговування: вул. Вікентія Беретті, 18, та вул. Жмеринська, 22-А. Там можна отримати продукти довгострокового зберігання та базові речі для дому. Для цього достатньо звернутися особисто або зателефонувати за вказаними номерами.

Фахівці зазначають, що гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Києві реалізується безкоштовно та спрямована на забезпечення базових потреб у період складних життєвих обставин. Програма працює щодня, а відвідувачам радять приносити документи, що підтверджують категорію отримувача, для швидшого оформлення.

Також варто зауважити, що організатори цих проєктів підкреслюють важливість своєчасного звернення, щоб гарантувати отримання підтримки всім потребуючим та уникнути черг.

Джерело

Останні новини України:

