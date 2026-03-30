Подорожание продуктов в Запорожье фиксируется по данным официального мониторинга цен, поэтому рассказываем об этом больше.

Подорожание продуктов в Запорожье отмечается в семейных бюджетах местных жителей, ведь за привычные товары приходится платить больше, сообщает Politeka.

Подорожание продуктов в Запорожье видно из данных на официальном сайте Минфина. Там ежедневно обновляются средние показатели и актуальные ценники в торговых сетях региона.

В сегменте мясных изделий выросла средняя стоимость сарделек «Алан Женевски с сыром». В настоящее время средняя цена составляет 494,03 грн. за 1 кг, тогда как в феврале 2026 года средний показатель был 465,97 грн.

В торговых сетях стоимость колеблется в зависимости от магазина и даты обновления данных. В частности, в Auchan зафиксировано 533,90 грн, Megamarket 469,20 грн, Novus 479,00 грн.

Подорожание товаров в Запорожье также наблюдается в категории молочных продуктов. Кефир «Крестьянский 2,5%» в фасовке 950 мл имеет среднюю цену 69,85 грн.

Для сравнения, в феврале 2026 средний показатель составил 62,36 грн. В магазинах цены разнятся: у Auchan 58,50 грн, у Megamarket 69,40 грн, у Metro 86,50 грн, у Novus 64,99 грн.

Особое внимание привлекает ситуация с овощами. Чеснок молодой 1 кг имеет среднюю цену 252,15 грн. В феврале 2026 средний показатель составил 179,00 грн.

В торговых сетях цены также отличаются: у Auchan 248,50 грн, у Metro 258,96 грн, у Novus 249,00 грн. Сравнение данных свидетельствует о существенном росте стоимости этой позиции за месяц.

Специалисты связывают общую динамику цен с рядом экономических факторов. Среди основных причин называют влияние военных действий на производство и логистику, что усложняет снабжение товаров и повышает затраты.

Дополнительно на стоимость продукции оказывают влияние перебои с энергоснабжением, а также общая инфляция и колебания валютного курса.

