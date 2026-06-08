Плановые графики отключения света, которые были планированы в Черкасской области на 9 июня, являются необходимым этапом.

Графики отключения света в Черкасской области на 9 июня продлятся из-за плановых и профилактических работ, сообщает Politeka.net.

Проведение таких работ позволяет повысить надежность электросетей, снизить риск аварийных отключений и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей в периоды повышенной нагрузки. Поэтому графики отключения света в Черкасской области на 9 июня являются необходимым этапом подготовки сетей к дальнейшей эксплуатации.

"Черкассыоблэнерго" предупреждает об отключении электроэнергии. Так, 09.06.2026 года с 08:00 до 17:00 будут продолжаться дополнительные графики отключения света по следующим адресам:

с. Журавка вул. Шахтянська

город Шпола ул. Зарична, Трохыма Зинькивського, Выноградна, Степана Бена, Лысенка

В селе Богданы свет будут выключать с 08:00 до 17:00. Обесточение будут ждать только жильцов домов, находящихся по следующим адресам:

Т. Шевченка: 2, 3, 4, 5, 6

Закрайська: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 20, 21/а, 21/б, 22, 23/а, 26

Кутянська: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 49, 54, 56

С 08:00 до 17:00 часов также будут выключать электричество в селе Нова Дмытривка. Ограничения охватят десятки домов, расположенных на улицах:

Т. Шевченка: 188, 190, 192, 194а, 196, 198, 200, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222/а, 222/б, 222в, 224, 226, 228, 230, 232/а, 232/б, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 265, 266, 266/а, 270, 271, 272, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 321, 323, 325, 327, 329, 331, 337, 339

Захысныкив Украины: 1–34, 35, 36, 36/а, 36/б, 37, 38, 39, 40, 42–58, 59, 59-А, 60–82, 57/а, 68-А

Вышнева: 1, 1/а, 2, 2/а, 3, 4, 5, 5б, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17

Дружбы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 52, 52/1, 56

Польова: 2а

Г. Мизина: 20, 24, 28, 33, 36, 53, 55, 63, 65

Нова: 36, 48, 50, 54

Свитанкова: 1–39, 40–42, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 56–80, 80/дача, 82, 86, 88, 90

Выноградна: 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22

Зелена: 1, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26

Б. Говоркова: 2, 2А, 3, 3/в, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22

Марянивська: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27

Мыру: 1, 3, 7, 9, 43

Аграрна: 2, 3, 4/п1, 4/п2, 6, 8, 14

Затышна: 2, 4.

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