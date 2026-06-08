Призываем заранее ознакомиться с графиками отключения света в Николаевской области на 9 июня.

Дополнительные графики отключения света в Николаевской области на неделю с 8 по 14 июня носят временный характер, сообщает Politeka.net.

Призываем заранее ознакомиться с графиками отключения света в Николаевской области на 9 июня и учесть возможные ограничения при планировании рабочего дня, бытовых дел и использовании электроприборов. Особое внимание рекомендуют уделить зарядке мобильных устройств, павербанков и другой техники, которая может потребоваться в отсутствие электроэнергии.

Как сообщили в Николаевоблэнерго, с 09:00 - 17:00 часовв селе Рыбаковка исчезнет электричество. Обесточивание касается только таких улиц:

Квитнева: 1А, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 28, 28А, 30

Очакивська: 48, 63, 65

Поштова: 1, 1ГАР, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42А, 44, 46, 48, 50

Хлиборобська: 23

В населенном пункте Выноградне будут выключать электричество. Ограничения вводят с 17:00 – 19:00 часов, однако обесточения будут продолжаться только на улицах:

Бакуринського: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53А, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 86

Выноградна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14/1, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32А, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72

Молодижна: 1, 2, 3, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13А, 14, 15, 16, 17, 17А, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 23А, 24/1, 25, 26/1, 27, 29, 31, 31А, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 48А, 49, 50, 51, 52, 52А, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66

09.06.2026 с 08:00 до 17:00 в населенном пункте Бессарабка также будет временно прекращена подача электроэнергии. Ограничения будут действовать из-за ремонта только по определенным адресам на отдельных улицах.

Молодижна: 1, 2, 3, 5, 6, 14

Степова: 1, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 24, 30, 32, 36, 38, 42, 46, 48, 54, 56, 64, 68, 72, 74, 76, 78

Центральна: 1, 1А, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37.

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